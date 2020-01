Mafia: La Pietra (Fd'I), Lamorgese intervenga su emergenza Prato

- Le indagini della squadra mobile di Prato, che hanno portato a centinaia di arresti sgominando un'organizzazione dedita allo spaccio di droga in tutta Italia, al cui vertice c'era una cupola composta da nigeriani, evidenzia la gravissima situazione in cui versa la città. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra in una nota. "Dopo gli allarmi lanciati - aggiunge - dal procuratore di Prato e dal presidente della Fondazione Caponnetto, è evidente che la città è stretta in una morsa mafiosa sia di origine cinese e sia di origine nigeriana. Ed a poco vale l'atteggiamento del Pd che si volta dall'altro lato per non vedere. Invece, bisogna prendere atto della realtà e compiere azioni più incisive". "Agire - prosegue - nei confronti del governo per ottenere più uomini, risorse e leggi capaci di affrontare l'emergenza mafiosa che sta vivendo la città. Per questo presenterò un'interrogazione al ministro dell'Interno Lamorgese, chiedendole di intervenire e di mettere in campo misure capaci di fronteggiare questi fenomeni mafiosi che, oltre a mettere in pericolo la quiete sociali, danneggiano fortemente il tessuto economico e produttivo pratese".(Com)