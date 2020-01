Golf: domani al via South African Open, cinque italiani in gara

- L'European Tour ripartirà dal Sudafrica con il South African Open (9-12 gennaio) al quale parteciperanno di 240 concorrenti che si alterneranno sui due percorsi dei Randpark GC (Firethorn Course, Bushwillow Course) a Johannesburg in Sudafrica. In gara cinque azzurri: Nino Bertasio, Aron Zemmer. Lorenzo Scalise, Francesco Laporta, che ha svolto parte della sua attività iniziale in questa nazione, e Philip Geerts, che invece ha la 'carta' per il Sunshine Tour. (Ren)