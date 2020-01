Messico: ministro Finanze, economia "blindata" rispetto a tensioni in Medio Oriente (2)

- A conforto del buon posizionamento del paese sui mercati, il ministro ha ricordato il risultato positivo della prima operazione annuale di vendita di titoli e di ristrutturazione del debito. Il Messico ha ottenuto finanziamenti per un totale di 2,3 miliardi di dollari e proceduto al pagamento di passivi per 1,5 miliardi di dollari: ai possessori di titoli del debito con scadenza 2022 e 2028 è stata data la possibilità di incassare la quota in contante o di acquistare un nuovo titolo con scadenza decennale. Le due operazioni hanno permesso di ottenere diversi risultati. Tra questi, c'è quello di "coprire il 100 per cento delle ammortizzazioni sul debito estero programmate dal governo per il 2020". Si è quindi riuscita a "coprire il 58 per cento circa del fabbisogno totale di finanziamento estero per l'anno in corso", "migliorare il profilo delle scadenze del portafoglio del debito estero" e mantenere un profilo di rendimento in dollari tale da "facilitare l'accesso di altri emettitori del settore pubblico e del privato sui mercati internazionali". (segue) (Mec)