Iran-Libia: Di Maio, Unione europea deve essere “unita e compatta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea in questo momento deve essere unita e compatta. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Twitter, riferendosi alle tensioni in corso nella regione del Medio Oriente e Nord Africa. “Stiamo lavorando duramente e dobbiamo sentire tutti il peso delle nostre responsabilità”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. “L’Europa venerdì si riunirà nuovamente a Bruxelles per parlare di Iran e Libia e credo che quello debba essere il giorno per premere su una data della conferenza di Berlino che porti risultati concreti. Perché non serve solo una conferenza, ma anche e soprattutto un risultato concreto”, ha aggiunto il ministro impegnato in un tour che ha toccato finora Turchia ed Egitto e proseguirà in Algeria.(Res)