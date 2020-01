Alitalia: Fassina (Leu), senza Newco pubblica inevitabile svendita a pezzi asset compagnia

- Il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina, nel corso delle audizioni in commissione Trasporti a Montecitorio, ha sottolineato come per Alitalia emerga "un consenso unanime intorno agli obiettivi di confermare le rotte internazionali più rilevanti e di attivare rotte verso i mercati più promettenti in termini di flussi turistici e commerciali. Ampio consenso anche per la salvaguardia dell'occupazione. Il problema è che, nel breve periodo, a contesto dato e date le carenze di vettori di Alitalia - ha proseguito -, sono obiettivi impraticabili attraverso una soluzione di mercato. Vendere oggi sul mercato gli asset di Alitalia porterebbe inevitabilmente a una svendita, a pezzi, con conseguente e oneri per il bilancio dello Stato pesantissimi per l'occupazione e con la perdita irreversibile di potenzialità di sviluppo per l'Italia. Chi continua ideologicamente a opporsi a concludere l'amministrazione straordinaria con una Newco pubblica, come via transitoria per riorganizzare l'azienda e fare una parte degli investimenti necessari, deve avere la coerenza di esplicitarne le implicazioni".(Rin)