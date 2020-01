Paestum (Sa): riaperto il percorso disabili al Parco archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato riaperto oggi, dopo la riqualificazione, il percorso per disabili che garantirà la visita alla Basilica nel Parco archeologico di Paestum, in provincia di Salerno. L'iniziativa si è svolta nella mattinata alla presenza del sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri e di una rappresentanza della sottosezione Unitalsi di Paestum. Dopo una fase di sperimentazione, il nuovo progetto prevede ulteriori miglioramenti per la fruizione del monumento che risale al VI sec a.C. Soddisfatto il direttore del Parco Zuchtriegel che ha dichiarato: "Una sperimentazione con occhi coperti mi ha convinto che anche per ipo e non vedenti la visita al tempio può essere un'esperienza arricchente e unica. Continueremo ad abbattere barriere di ogni tipo, non da ultimo quelle mentali che a volte ci impediscono di vedere un altro mondo, inclusivo e aperto, che è possibile, se lo vogliamo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in primis le associazioni e le persone con disabilità, ma anche i nostri assistenti che con il percorso "Paestum per tutti" hanno regalato conoscenza e felicità a migliaia di visitatori". (Ren)