Energia: ucraina Naftogaz, confronto con governo su 2,9 miliardi dollari ricevuti da Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ucraina Naftogaz deciderà come spendere i 2,9 miliardi di dollari ricevuti da Gazprom nel quadro della decisione dell'arbitrato di Stoccolma solo dopo un confronto con il Consiglio dei ministri di Kiev. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Naftogaz, Andriy Kobolyev, in un'intervista pubblicata sul canale YouTube dell'azienda. Kobolyev ha aggiunto che la società non prevede di spendere tale somma per pagare i suoi debiti, ma che invece i 2,9 miliardi di dollari potranno venire investiti per le opere di efficentamento energetico e altri lavori infrastrutturali. (Res)