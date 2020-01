Credito: "Handelsblatt", Hvb (Unicredit) rescinde contratto con Deutsche Bank su operazioni di pagamento

- Unicredit intende “concentrare le sue operazioni di pagamento al proprio interno”, collaborando in futuro con il fornitore di servizi Equens-Wordline. Di conseguenza, afferma oggi il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, Deutsche Bank “perde un cliente prestigioso”, ossia HypoVereinsbank (Hvb), controllata di Unicredit in Germania. A oggi, le transazioni per le attività dei clienti privati tedeschi di Hvb venivano gestite da Centro operativo per le banche (Bcb), società interamente di proprietà della divisione clienti privati ​​di Deutsche Bank. Tuttavia, come rivelano ad “Handelsblatt” fonti informate sui fatti, Hvb ha rescisso il contratto con Bcb già nel 2018, firmando una lettera di intenti con Equens-Wordline per affidarle la gestione delle operazioni di pagamento. Circa 200 dipendenti di Bcb responsabili delle attività di Hvb sarebbero stati rilevati da Equens-Worldline nel corso dell'operazione. A ogni modo, i contratti definitivi non sono stati ancora firmati. Equens-Worldline ha sede nei Paesi Bassi e appartiene al fornitore di servizi francese Worldline. Secondo “Handelsblatt”, “non è chiaro quale forma dovrebbe assumere la cooperazione tra Unicredit ed Equens-Worldline”. Gli esperti del settore ritengono probabile che l'istituto di credito intenda costruire una piattaforma comune per i pagamenti su scala globale a medio termine. Tale dispositivo potrebbe essere gestito da Equens-Worldline. (Geb)