Milano: Palmeri (Lista civica Parisi), domani Sala riferisca in aula per spiegare "rimpastino"

- Manfredi Palmeri, Consigliere comunale liberale di Milano e Capogruppo di Opposizione a Palazzo Marino, dichiara in una nota: "Ci aspettiamo che domani il sindaco Giuseppe Sala intervenga in Aula motivando il 'rimpastino' con il cambio di deleghe in Giunta e il sorprendente ingresso di Paolo Limonta, che la sbilancia ancora più a Sinistra. Non è solo una questione formale, ma di assoluta sostanza per diverse ragioni: dopo che ci hanno spiegato per anni che Laura Galimberti era scelta perché guru dell'Edilizia Scolastica e che Paolo Limonta era il guru dell'Educazione, che cosa fa Sala? Alla Galimberti toglie la Delega sull'Edilizia Scolastica (di fatto bocciandone l'operato) per darla a chi? A Limonta, a cui non assegna però la Delega sull'Educazione per darla a chi? Alla Galimberti. Il rimpastino non risponde alle esigenze della Città, visto che ci sono Assessori che non riescono a reggere il carico di lavoro (basti pensare alle tantissime buche nelle strade, alla mancanza di manutenzione ordinaria e al peggioramento del trasporto pubblico) e che cosa fa Sala? Invece di redistribuire le deleghe, fa fare a 2 Assessori diversi quello che in questa Giunta potrebbe benissimo essere la delega di uno solo". "La scelta di fare entrare la Sinistra radicale stravolge l'assetto derivante dalle elezioni del 2016, con l'effetto che la Lista 'Sinistra per Milano' con 2 Consiglieri ha ora 2 Assessori - prosegue Palmeri - Sala ha chiesto e chiede voti moderati e liberali con la Lista Sala e poi li porta a Sinistra sovrarappresentandola per ragioni di equilibrismo politico e non di buona amministrazione. La conseguenza è anche l'ingresso in Consiglio dei Verdi che oggi, dalla maggioranza stessa, hanno sferrato un durissimo attacco al Sindaco denunciandone i pessimi risultati nell'amministrare la Città con riferimento anche al degrado delle periferie e alle case popolari abbandonate". (com)