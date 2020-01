Libia: Castaldo, cessate il fuoco va colto per andare avanti nel processo Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco invocato oggi a Istanbul dal presidente turco Recep Erdogan e da quello russo Vladimir Putin potrebbe essere un segnale positivo da cogliere come primo passo per poi arrivare a una negoziazione più completa all'interno del processo di Berlino. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s) ad alcuni giornalisti. "L'opzione militare, in questo caso ulteriormente aumentata dalla presenza diretta della Turchia all'interno dello scenario, è sbagliata e deve essere completamente rigettata. In questo momento la fa da padrone un approccio muscolare. Sappiamo che come da un lato la Turchia sta intervenendo, dall'altro Haftar può contare sul convinto sostegno degli Emirati Arabi, dell'Egitto, dell'Arabia Saudita e anche della Russia. E' evidente che siamo di fronte a una colossale guerra per procura e anche a un tentativo di riscrivere gli equilibri del Mediterraneo orientale e centrale", ha detto. Per Castaldo bisogna far tacere le armi e rilanciare il processo di Berlino. "Si vuole una riconciliazione tra le varie anime ed espressioni della Libia che va costruita con una sapiente opera negoziale, lo spazio può essere quello di Berlino. L'Italia sta cercando di coinvolgere altri partner come la Tunisia e l'Algeria, due paesi che sono vicini geograficamente, etnicamente, culturalmente alla Libia e che possono essere alleati importantissimi per rilanciare uno spazio di dialogo, che sia fondato su una agenda concreta e sulla volontà di far tacere la guerra per procura", ha aggiunto. "Il cessate il fuoco invocato oggi a Istanbul da Erdogan e Putin potrebbe essere un segnale positivo che deve essere colto per avere un primo passo e poi giungere a una negoziazione più completa all'interno del processo di Berlino", ha concluso.(Beb)