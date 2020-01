Milano: De Chirico (Fi), collettivo "Tempio del futuro perduto" va sgomberato

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Continua l'operazione simpatia del collettivo 'Tempio del futuro perduto' che, dopo aver regalato le brioches ai milanesi fermi al semaforo del cimitero monumentale, hanno allestito un 'Muro della gentilezza' dove i milanesi possono portare vestiti dismessi da lasciare in dono a chi ne ha più bisogno. Peccato che il collettivo occupi da quasi tre anni gli spazi della Fabbrica del Vapore di proprietà comunale per cui ho chiesto più volte, invano, lo sgombero immediato. Quei luoghi devono essere rimessi a bando quanto prima di modo che possa nascere qualcosa di utile e soprattutto di legale". "Presto sapremo quando il tema del Leoncavallo e degli altri centri sociali verrà affrontato in Consiglio comunale per sapere come procede la trattativa portata avanti in gran segreto dal sindaco Sala con la parte più estremista della città che sostiene la sua maggioranza - prosegue De Chirico - Nel frattempo suggerisco ai milanesi perbene di non lasciarsi abbindolare da queste iniziative di solidarietà che hanno il solo scopo di raccogliere il favore dell'opinione pubblica per accreditarsi a Palazzo Marino. C'è bisogno di vestiti caldi e di pensare al prossimo in difficoltà, ma per farlo ci sono tante ONLUS, fondazioni e associazioni regolarmente registrate che si prodigano quotidianamente". (com)