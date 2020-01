M5s: Toninelli su restituzioni, fiero di tagliarmi stipendio fedele a valori Movimento

- Il senatore del Movimento cinque stelle Danilo Toninelli, in un post su Facebook, interviene sulla questione restituzioni e scrive: "Fiero di essermi tagliato lo stipendio, anche quando ero ministro, e di aver aiutato con le mie restituzioni tanti cittadini e imprenditori. Con tutti i soldi restituiti in questi anni oggi potrei essere tranquillamente proprietario della mia prima e unica casa, invece ho deciso di restare fedele ai valori del M5s e oggi continuo a pagare orgogliosamente un mutuo, come moltissimi cittadini".(Rin)