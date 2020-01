Libia: Marin (Fi), figuraccia Conte colpo mortale a credibilità Italia

- L'annullamento da parte del premier del governo libico riconosciuto dall'Onu, Fayez al-Sarraj, dell'incontro con Giuseppe Conte rappresenta "una figuraccia di livello mondiale, uno scivolone che dà un ulteriore colpo alla credibilità di questo governo e, purtroppo, dell'Italia a livello internazionale". Lo dichiara in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Il premier ha cercato un suo posto al sole cercando di proporsi come mediatore in un momento delicatissimo per le sorti della Libia, ma pare che abbia cercato di farlo in una modalità da 'Carramba che sorpresa', senza avvertire al-Sarraj della presenza a Roma del generale Khalifa Haftar. Per dirla con Flaiano la situazione è grave, ma non è seria. Il problema è che il prezzo di questo dilettantismo, nella politica economica come nella politica estera lo pagano gli italiani", dichiara Marin.(Com)