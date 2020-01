Legge elettorale: fonti Iv, bene soglia 5 per cento, contrari a diritto tribuna

- Dopo la riunione della maggioranza sulla legge elettorale fonti di Italia viva sottolineano che "c’è un giudizio positivo sull’ipotesi di una legge elettorale proporzionale con soglia nazionale al 5 per cento". C’è invece contrarietà, continuano le stesse fonti, "rispetto a quello che viene definito diritto di tribuna, ma che rischia di non essere altro se non un modo di bypassare la stessa soglia del 5 per cento e, dunque, di riportare a una frammentazione del quadro politico". (Rin)