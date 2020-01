Rai: Anzaldi (Iv), Vigilanza richiede chiarimenti su risoluzione conflitti interessi

- Il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un post su Facebook, informa che "la commissione di Vigilanza ha deciso di chiedere chiarimenti alla Rai sull'applicazione della risoluzione contro i conflitti di interessi di agenti e artisti. All'unanimità è stato dato mandato al presidente Barachini di scrivere all'amministratore delegato Salini, che proprio in commissione aveva annunciato l'entrata in vigore di un nuovo regolamento a partire dal primo gennaio". Ora, prosegue Anzaldi, "Salini dovrà dare chiarimenti non soltanto al consigliere Laganà, che opportunamente ha sollecitato l'azienda ad adempiere prima del Festival di Sanremo, ma anche al Parlamento. A oltre due anni dall'approvazione unanime in Vigilanza della risoluzione, confermata anche da un'apposita delibera Agcom, ulteriori ritardi sarebbero davvero inaccettabili. In commissione ci siamo anche domandati come sia possibile che il Cda, dopo le audizioni secretate di Salini e Foa sul caso dell'email del finto ministro Tria, non abbia ancora preso alcun provvedimento. Come è possibile che non sia stato convocato un Cda ad hoc per affrontare la questione? I vertici aziendali si sono presentati in Vigilanza dando versioni opposte e confliggenti: davvero la Rai - conlude il deputato di Iv - può pensare di fare finta di nulla?".(Rin)