Libia: Lavrov, con Ankara ci coordineremo per trovare soluzioni alla crisi

- I ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Turchia continueranno a coordinare le proprie attività e a confrontarsi sulle possibili soluzioni al conflitto in corso in Libia, in modo da garantire un raggiungimento rapido ed efficiente degli obiettivi prefissati durante il colloquio di oggi tra i rispettivi leader, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha dichiarato oggi il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, parlando con i giornalisti al termine della cerimonia di inaugurazione del gasdotto Turkish Stream a Istanbul. “Ai ministeri degli Esteri e della Difesa è stato chiesto di coordinarsi nei prossimi giorni per promuovere gli approcci alla crisi libica che sono stati discussi oggi”, ha detto Lavrov. (Tua)