Venezuela: inviato Usa, nel 2018 contatti "a titolo personale" tra Giuliani e Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, ha confermato che il consigliere della Casa Bianca Rudolph Giuliani ha avuto contatti con il presidente Nicolas Maduro. Una iniziativa, ha detto Abrams intervistato dal quotidiano "Miami Herlad", che l'ex sindaco di New York ha adottato a titolo personale, non coinvolgendo l'amministrazione Usa. Nei giorni scorsi era stato il quotidiano "The Washington post" a rivelare una telefonata tra Giuliani e Maduro, a settembre del 2018, all'epoca in cui buona parte della comunità internazionale cercava di forzare Caracas a ripetere le elezioni presidenziali di maggio. In quel periodo, si leggeva ancora nell'articolo, Giuliani aveva cercato - senza fortuna - anche un avvicinamento a John Bolton, consigliere alla Sicurezza, per cercare di affinare la strategia sul dossier Venezuela. (segue) (Res)