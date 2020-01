Venezuela: inviato Usa, nel 2018 contatti "a titolo personale" tra Giuliani e Maduro (2)

- La testata riferiva inoltre di una "serie di conversazioni segrete" svolte l'anno successivo tra Erik Pirnce, fondatore dell'impresa di sicurezza privata Blackwater, un consigliere dell'amministrazione di Donald Trump e un alto funzionario venezuelano. "Non ero al corrente di quello che è successo nel 2018" e i contatti del 2019 non si sono svolti "attraverso canali ufficiali" ha detto Abrams. L'inviato speciale ha assicurato che Washington non ha cercato in nessun modo contati diretto con il presidente venezuelano. "Non abbiamo inviato nessun messaggero in Venezuela, per portare messaggi al regime di Maduro", ha detto. "Le conversazioni che Erik Prince o Giuliani possono aver avuto non erano ufficiali. Non portavano messaggi del governo Usa", ha aggiunto Abrams. (segue) (Res)