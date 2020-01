Venezuela: inviato Usa, nel 2018 contatti "a titolo personale" tra Giuliani e Maduro (3)

- In passato lo stesso Maduro ha evocato "avvicinamenti" con l'amministrazione Usa, pur senza ricevere conferme. Washington è in prima fila nell'azione di pressione internazionale per costringere Maduro a rassegnare le dimissioni, soprattutto con la leva delle sanzioni economiche, e le polemiche tra le due capitali sono quasi all'ordine del giorno. Da ultimo, il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, è tornato a chiedere agli Stati uniti di rispettare la sovranità del paese, dando per sconfitta la "strategia" di destabilizzare il governo Maduro. "Signor Mike Pompeo, accetti una volta per tutto che la sua strategia contro il Venezuela è fallita", ha scritto Arreaza commentando - sul proprio profilo Twitter - il rinnovato appoggio del Segretario di stato a Juan Guaidò, all'indomani della discussa rielezioni a presidente del parlamento. "Non avete dimostrato capacità come burattinai e siete rimasti senza il burattino principale. Rispetti il diritto internazionale, e la sovranità del popolo venezuelano. Torni sul sentiero della diplomazia civilizzata", ha concluso Arreaza. (segue) (Res)