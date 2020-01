Iraq: ministero Esteri convocherà ambasciatore Iran

- Il ministero degli Esteri iracheno convocherà l’ambasciatore dell’Iran a Baghdad Iraj Masjedi. Il territorio e le basi irachene – dove si trovavano forze irachene e non irachene - sono state attaccate nella notte di mercoledì 8 gennaio con missili iraniani, evidenzia la diplomazia di Baghdad. Il ministero degli Esteri rifiuta questi attacchi e li considera una violazione della sovranità irachena, invitando tutte le parti interessate a mostrare moderazione e ad adoperarsi per ridurre le tensioni nella regione e per non trasformare l’Iraq in un campo di battaglia per regolare i conti in sospeso. L’Iraq è un paese indipendente e la sua sicurezza interna è una priorità, per questo “non consentiremo che sia una campo di battaglia, un punto di passaggio per effettuare attacchi o un luogo da cui effettuare attacchi per danneggiare i paesi limitrofi”. La diplomazia irachena convocherà il diplomatico iraniano per informarlo di quanto indicato. (Irb)