Credito: Giacomoni (FI) su Bp Bari, Invitalia cambierà nome in Salva-Governo Conte?

- "Sarebbe interessante capire come può il Movimento 5 stelle, che fino a ieri voleva chiudere Invitalia, a volerla oggi utilizzare per salvare la Banca Popolare di Bari e l'Ilva". Lo ha dichiarato Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera, nel corso dell'audizione in commissione dell'amministratore delegato Domenico Arcuri. "Invitalia - ha ricordato il deputato di Forza Italia - nasce per attrarre investimenti e promuovere lo sviluppo, e invece sembra che questo governo la stia utilizzando per l'esatto opposto ovvero per fare i salvataggi. Ormai più che di Invitalia si potrebbe parlare di Salva-Puglia o meglio di Salva-Governo Conte, visto che il Governo sta usando questa società per coprire i propri fallimenti. In questo contesto non è chiaro se Invitalia stia rispettando la sua missione, ma anche se ha le competenze per fare questi salvataggi, visto che si tratta di operazioni finanziarie molto complesse". (segue) (Com)