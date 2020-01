Credito: Giacomoni (FI) su Bp Bari, Invitalia cambierà nome in Salva-Governo Conte? (2)

- "Già in passato quando si trattò di rilanciare Termini Imerese", ha ricordato Giacomoni, "i grillini sostennero che l'operazione non andò così bene". "Visto che stiamo parlando del risparmio degli italiani, di 3200 lavoratori e oltre 900 milioni di euro, vorremmo sapere se Invitalia pensa di essere in grado di compiere la missione che il Governo vuole affidarle e soprattutto se l'amministratore delegato crede in quello che sta facendo oppure se è stato 'costretto' a farlo in cambio della sua riconferma, essendo in carica dal 2007. E' proprio il caso di dire che i governi cambiano, ma gli amministratori restano", conclude. (Com)