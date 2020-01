Cipro: governo accetta proposta Usa di ospitare unità risposta rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cipro ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di ospitare un'unità di risposta rapida nell'isola da impiegare nel caso in cui civili o diplomatici statunitensi abbiano bisogno di abbandonare la regione alla luce delle recenti tensioni con l'Iran. Lo ha annunciato oggi il portavoce governativo cipriota, Kyriacos Koushos, precisando che la proposta accettava è valida "per operazione esclusivamente umanitarie". "La Repubblica ha dato il suo consenso per lo stanziamento temporaneo a Cipro di un'unità di risposta rapida il cui compito sarà quello di permettere l'evacuazione del personale delle missioni diplomatiche nella regione, così come dei cittadini statunitensi se necessario", ha spiegato il portavoce del governo cipriota, che ha precisato come la richiesta sia stata recapitata tramite l'ambasciata di Washington a Nicosia. "E' una pratica di lungo corso per la Repubblica di Cipro quella di offrire strutture per le operazioni umanitarie sulla base di richieste di paesi terzi", ha aggiunto Koushos. "Continueremo ad agire così, come un fattore di stabilità e sicurezza nella regione, avvantaggiandoci della nostra posizione geografica e dei nostri eccellenti rapporti con tutti gli Stati del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente", ha dichiarato il portavoce cipriota. (Res)