Metro Roma: riapertura stazioni, Baldo degli Ubaldi pronta, Cornelia ad aprile e Barberini a metà febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ormai imminente e dovrebbe avvenire entro le prossime 24-48 ore la riapertura della stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana di Roma. Qui è stata fatta una revisione generale delle scale mobili e a seguito dell'esito positivo dei collaudi Ustif, svolti ieri dai tecnici del Mit, "sarà possibile riaprire la stazione nel giro di un giorno", ha garantito Gianni Nicastro, direttore di esercizio di Atac, nel corso della commissione Mobilità del Campidoglio. Per quanto riguarda la stazione Cornelia invece una riapertura non sarà possibile prima della fine di aprile. Stando al cronoprogramma degli interventi, reso noto da Nicastro nella stessa sede capitolina, sono previste "14 settimane di lavoro a partire dal primo gennaio scorso". A termine degli interventi poi bisognerà procedere a verifiche e collaudi di rito che normalmente richiedono 10 o 15 giorni. Resta invece complessa la situazione della stazione di Barberini chiusa dal marzo 2019 e nella quale i lavori sulle scale mobili sono iniziati a settembre scorso a seguito del dissequestro. La stazione avrebbe dovuto riaprire, in uscita, prima di Natale ma ad oggi è ancora chiusa. Atac ha confermato che la ditta Otis sta procedendo "alla sostituzione di un disco sulla scala mobile che non ha superato il collaudo" e che "il termine di questo intervento è previsto al 24 gennaio". La riapertura in uscita della stazione di Barberini, quindi, è stimabile intorno alla metà di febbraio a fronte di esito positivo del collaudo. Il ripristino completo dell'esercizio pubblico invece non è stimabile. Su 2 delle 4 scale mobili né sono iniziati i lavori, né è disponibile ancora un cronoprogramma degli interventi. (Rer)