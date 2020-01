Libia-Ue: Borrell, parti diano il via a dialogo politico autentico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le parti libiche devono sedersi attorno al tavolo e avviare un dialogo politico autentico. E' quanto ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel suo incontro di oggi con il primo ministro libico, Fayez al Sarraj. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna che ha spiegato che Borrell ha incontrato, separatamente, anche il ministro degli Esteri, Mohamed Taher Siyala. Il primo incontro, quello con Al Sarraj, è stato ospitato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, mentre il secondo, con Siyala, si è tenuto congiuntamente al ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Il Seae ha spiegato che durante i colloqui sono stati affrontati gli ultimi sviluppi in Libia e la necessità di cessare immediatamente le ostilità e tornare ai negoziati politici sotto la guida delle Nazioni Unite. Borrell ha ribadito che non esiste una soluzione militare alla crisi libica e che ulteriori azioni militari avranno conseguenze catastrofiche per la popolazione libica e per l'intera regione. Il responsabile della diplomazia Ue ha sottolineato, inoltre, che, al fine di trovare una soluzione alla situazione, tutte le parti dovranno sedersi attorno al tavolo e avviare un dialogo politico autentico. In seguito al resoconto del ministro Maas sul processo di Berlino, l'Alto rappresentante ha anche espresso la disponibilità dell'Ue a mobilitare gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la piena attuazione delle misure pratiche per garantire un cessate il fuoco sostenibile e accompagnare il processo politico. Borrel ha confermato la disponibilità dell'Ue a impegnarsi con tutte le parti per trovare la via da seguire. Secondo il Seae, il processo di Berlino e gli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite mettono in primo piano le esigenze di tutti i libici e suggeriscono soluzioni sostenibili a questioni fondamentali come l'unificazione delle istituzioni, la distribuzione equa della ricchezza del paese e la definizione di una tabella di marcia realistica verso una soluzione politica, mirando anche alla fine delle interferenze esterne nel conflitto. (Beb)(Beb)