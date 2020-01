Alitalia: Carrara (FI), Patuanelli prosegue sulla falsariga di Di Maio

- Il responsabile Industria di Forza Italia Maurizio Carrara afferma che "nel giro di poche settimane il ministro Patuanelli ha prima sventolato la certezza di un rilancio di Alitalia con una soluzione di mercato, poi ha ventilato la possibilità di una nazionalizzazione e infine oggi ha concluso dicendo che per la compagnia di bandiera la strada è stretta ed in salita". In una nota il parlamentare azzurro quindi osserva: "Ma se neppure il ministro titolare del dossier Alitalia sa bene quello che dice e quello che vuole, è mai possibile che lo possano sapere potenziali partner industriali e investitori? La verità è che stanno brancolando nel buio. Non c'è la minima idea e visione circa la politica industriale del nostro Paese. Niente di personale - conclude Carrara -, ma Patuanelli sta proseguendo in netta continuità con la sciagurata gestione del suo predecessore Di Maio".(Com)