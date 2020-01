Lombardia: Fontana e Galli, visitatori record al "Vittoriale", contributo anche da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli esprimono "compiacimento per i risultati conseguiti dal Vittoriale nell'anno 2019" e manifestano "apprezzamento per l'appassionata e competente guida del Presidente della Fondazione 'Il Vittoriale degli Italiani' Giordano Bruno Guerri. Con oltre 279 mila visitatori, e una crescita annuale di oltre 14.000 presenze, il traguardo dei 300.000 ingressi è il prossimo obiettivo da raggiungere. È da segnalare anche il significativo incremento degli studiosi che hanno frequentato gli archivi del Vittoriale adeguatamente riorganizzati. La crescita è stata del 30 per cento rispetto al 2018. "Regione Lombardia - aggiunge l'assessore Galli - è intervenuta nel 2018 per il riordino del viale di ingresso che conduce alla piazza Dalmata e alla Prioria passando sotto l'Arco dell'Ospite. Nel 2019 Regione Lombardia è inoltre intervenuta cofinanziando in modo significativo la riqualificazione del 'Parlaggio', cioè l'anfiteatro a lago che è stato completamente rivestito di marmo rosso veronese come da progetto originario dell'architetto Giancarlo Maroni ed esplicita volontà di Gabriele D'Annunzio". Progettato negli anni '30 e inaugurato nel 1953, il "Parlaggio" era rimasto incompiuto per mancanza di fondi."Con questo storico e importante intervento – commenta l'assessore Galli – abbiamo concretamente realizzato il sogno di Gabriele D'Annunzio, abbiamo completato uno dei più importanti monumenti nazionali e riconosciuto la gestione virtuosa del Vittoriale degli Italiani, una tra le case museo più frequentate al mondo". (Com)