Rifiuti Roma: Ama, dal 23 al 27 dicembre raccolte oltre 13mila tonnellate, +3,48 per cento rispetto 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, nella settimana di Natale, ha profuso il massimo sforzo garantendo i servizi di igiene urbana sull’intero territorio capitolino. "In particolare, dal 23 al 27 dicembre 2019 - si legge in una nota di Ama - sono state raccolte e avviate a trattamento 13.060 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con un incremento del 3,48 per cento rispetto all’analogo periodo del 2018. Più in generale, nella settimana 23 - 29 dicembre, operatori e mezzi aziendali hanno raccolto e avviato a trattamento 17.460 tonnellate di rifiuti, il 2,1 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2018 quando erano state raccolte complessivamente 17.101 tonnellate di rifiuti urbani residui. Si tratta di un dato rilevante, anche alla luce della minore disponibilità della forza lavoro dovuta alle uscite di personale per pensionamento e al blocco del turnover, pari a 162 unità in meno rispetto al 2018 e ben 317 rispetto a 2 anni fa (2017). Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il piano di Natale ha funzionato". (Com)