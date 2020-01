Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, con gli Usa rapporto strategico

- L'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha confermato i rapporti strategici tra Washington e Atene. Lo ha affermato il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, in un'intervista all'emittente televisiva ellenica "Ert". Il ministro ha parlato di un rapporto che dovrebbe "estendersi e approfondirsi attraverso investimenti e cooperazione nel settore della difesa". Secondo Panagiotopoulos, Trump ha compreso le preoccupazioni di Atene sulla sicurezza nel Mediterraneo orientale. "Il miglioramento dell'industria aerospaziale ellenica sarà il veicolo che ci permetterà non solo di migliorare i nostri jet F-16 ma anche in futuro di sostenere i velivoli di quinta generazione che prima o poi la Grecia comprerà, questo è inevitabile", ha dichiarato il ministro in riferimento al possibile acquisto degli F-35.(Gra)