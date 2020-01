Imprese: Ghosn, Renault-Nissan doveva fondersi con Fiat Chrysler

- L’ex presidente di Renault e Nissan Carlos Ghosn ha lamentato oggi l'incapacità delle case automobilistiche di fondersi con Fiat Chrysler (Fca). Parlando pubblicamente per la prima volta dalla sua fuga dal Giappone alla fine del 2019, Ghosn ha detto ai giornalisti di Beirut di essere stato in trattative per una fusione che non si è verificata. “Nel 2017, l'alleanza è stata il gruppo automobilistico numero uno. Ci stavamo preparando ad aggiungere Fiat Chrysler”, ha detto Ghosn, che ha affermato di essere stato arrestato prima di giungere a una conclusione. (segue) (Git)