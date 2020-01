Imprese: Ghosn, Renault-Nissan doveva fondersi con Fiat Chrysler (2)

- La fuga di Ghosn da Tokyo, dove attendeva l’avvio di un processo a suo carico per gravi accuse di reati finanziari, e il pubblico attacco rivolto dal manager fuggitivo al sistema giudiziario e alla politica giapponesi, sta assumendo per il Giappone i contorni di una grave crisi di sovranità, di credibilità internazionale e, non da ultimo, di fiducia dell’opinione pubblica. Giunto nel Libano dopo una rocambolesca fuga in treno e aereo, celato in una custodia per strumenti musicali, Ghosn ha affermato di non essersi sottratto alla giustizia, ma “all’ingiustizia e alla persecuzione politica” cui a suo dire l’avrebbero sottoposto le autorità giudiziarie del Giappone. Le rigidità del sistema giudiziario giapponese, finite sotto i riflettori internazionali dopo l’arresto a sorpresa di Ghosn alla fine del 2018, hanno già causato al paese asiatico significativi problemi di immagine, sullo sfondo della lotta di potere per la ridefinizione degli equilibri tra Renault e Nissan. (segue) (Git)