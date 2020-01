Imprese: Ghosn, Renault-Nissan doveva fondersi con Fiat Chrysler (3)

- La fuga di Ghosn ha segnato però, a prescindere dai giudizi politici, una aperta violazione della sovranità e del sistema del diritto del Giappone, con particolare riferimento alla legislazione penale e all’immigrazione. La vicenda ha assunto i contorni di una crisi ancor più grave in vista della conferenza stampa del manager attesa per oggi: Ghosn ha infatti anticipato in una intervista a “Fox Business” di voler rivelare i nomi di quanti a suo dire hanno architettato il suo arresto a Tokyo nel novembre del 2018, inclusi alcuni politici giapponesi. Il manager franco-libanese ha dichiarato di disporre di “evidenze documentali concrete” che dimostrerebbero come il suo arresto sia stato un complotto per “eliminarlo” e bloccare così la fusione tra i costruttori di automobili Renault e Nissan. (segue) (Git)