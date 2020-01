Imprese: Ghosn, Renault-Nissan doveva fondersi con Fiat Chrysler (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti, Ghosn ha accettato di versare una penale di un milione di dollari nell’ambito di un patteggiamento con la Securities and Exchange Commission, l'organo di vigilanza finanziaria, per le accuse di frode legate ai suoi compensi: le stesse accuse che hanno portato al suo arresto in Giappone. Per Tokyo, il fatto che il manager non abbia nemmeno contestato le accuse mossegli dalle autorità statunitensi, e che si sia invece sottratto alla giustizia giapponese, costituisce una plateale esibizione di disprezzo nei confronti di quest’ultima. La crisi posta in essere dalla condotta illegale di Ghosn non può essere ignorata da Tokyo, che in caso contrario rischia un gravissimo danno di fiducia con riferimento alla comunità internazionale e alla propria opinione pubblica. Le autorità giudiziarie, le procure e l’Agenzia dei servizi di immigrazione giapponesi sono le istituzioni giapponesi che per prime si troveranno a dover rispondere ai cittadini del paese, anzitutto in merito alle incredibili dinamiche della fuga di Ghosn. (segue) (Git)