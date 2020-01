Imprese: Ghosn, Renault-Nissan doveva fondersi con Fiat Chrysler (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano internazionale, invece, Tokyo si trova ancor più pressato sul fronte della cosiddetta “giustizia degli ostaggi”: il ricorso, da parte della magistratura giapponese, a lunghi e duri regimi di custodia cautelare per i sospettati di crimini che non accettino di confessare i reati loro imputati. Ghosn, nello specifico, è stato arrestato e trattenuto agli arresti in isolamento per ben due volte, prima di ottenere il rilascio su cauzione a marzo dello scorso anno: una concessione inusuale da parte dell’unità investigativa speciale dell’ufficio del pubblico ministero di Tokyo, che raramente concede la libertà vigilata prima dell’avvio di un processo a carico dell’imputato. La fuga di Ghosn non è infatti la prima di un sospettato di crimini rilasciato su cauzione in Giappone, ed evidenzia l’esigenza, da parte del paese, di rivedere il sistema della libertà vigilata affinché costituisca una garanzia effettiva per gli imputati, e garantisca al contempo una tutela efficace per la collettività giapponese. (segue) (Git)