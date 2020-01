Rimini: Forza Italia presenta al Senato interrogazione urgente per riapertura Ponte su Marecchia

- Attivare lo stato di calamità naturale, con fondi straordinari, per la riapertura del ponte sul Marecchia e per sostenere le comunità interessate. E’ quanto richiede il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, con una interrogazione urgente rivolta al presidente del Consiglio, al ministro dell’Ambiente e al ministro delle Infrastrutture. “La chiusura del ponte sulla strada provinciale SP 14 sta provocando enormi disagi, preoccupazioni e danni economici all’intera comunità della Valle del Marecchia, da Casteldeci fino a Santarcangelo di Romagna, con coinvolgimento dei paesi limitrofi del cesenate e della vicina Repubblica di San Marino – spiega Bernini che nei giorni scorsi si è recata sul posto per un sopralluogo -. Tutte le attività commerciali, artigianali e ristorative della zona hanno già registrato una riduzione drammatica del giro di affari dovuta all’annullamento del transito veicolare. Alcune persone sono state lasciate a casa da lavoro per mancanza di clienti”. (segue) (Com)