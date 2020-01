Rimini: Forza Italia presenta al Senato interrogazione urgente per riapertura Ponte su Marecchia (2)

- Il primo cedimento strutturale della briglia di contenimento risale al febbraio 2018, si ricorda nella nota, mentre è del maggio 2019 il crollo della briglia a valle del ponte. Altri fenomeni di piena hanno poi aggravato l’erosione attorno ai piloni. La chiusura del ponte per motivi di sicurezza è stata decretata il 20 dicembre scorso. “Ciò ha evidenziato l’insufficienza degli investimenti fatti a marzo dalla Regione – prosegue Bernini -. Anche dal fallimento del recente incontro del Tavolo tecnico, si evincerebbe che la chiusura del ponte sia il frutto di anni di disinteresse. Chiediamo che vengano individuate soluzioni in modo tempestivo e lo stato di calamità, a oggi, sembra rappresentare l’iter più veloce per garantire sostegno alle comunità”. (Com)