Turchia-Russia: Lavrov, problemi nel Golfo vanno risolti pacificamente

- Il colloquio di oggi tra i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, si è incentrato soprattutto sulla situazione attuale nella regione del Golfo, in particolar modo a seguito dell’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani in un raid condotto dagli Stati Uniti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, parlando con i giornalisti al termine della cerimonia per l’inaugurazione del gasdotto Turkish Stream che si è tenuta oggi a Istanbul. “Per quanto riguarda lo scenario internazionale, si è discusso principalmente della situazione attuale nella regione del Golfo a seguito delle operazioni contro l’Iran condotte in Iraq dagli Stati Uniti”, ha detto il capo della diplomazia di Mosca. “È stata ribadita nuovamente la necessità di risolvere tutti i problemi che stanno interessando la regione attraverso mezzi pacifici e sulla base del diritto internazionale”, ha aggiunto Lavrov. (Tua)