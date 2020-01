Regione: Lega, altro che "Lazio green", a Pisana albero lasciato morire a ingresso sede

- "Altro che il Lazio green: Nicola Zingaretti lascia morire l'abete in Consiglio regionale del Lazio, tagliato e piazzato all'ingresso della sede su una base di legno. Alla faccia del progetto 'Ossigeno' promosso dal presidente della Regione, che prevede un investimento di 12 milioni di euro in tre anni al fine di piantare 6 milioni di nuovi alberi per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità. Se il buongiorno si vede dal mattino". Lo scrive su Facebook, riferisce una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, postando la foto dell'albero di Natale alla Pisana.(Com)