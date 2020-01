Smog: Cattaneo, situazione Lombardia critica ma non drammatica, governo parli con fatti (3)

- (segue) Nel 2019 su tutto il territorio regionale è stato rispettato il valore limite medio annuo di 40 µg/m³ di PM10 e anche il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero (50 µg/m³), benché in buona parte della regione ancora sopra al limite dei 35 giorni, ha confermato un trend in diminuzione. In entrambi i casi, la riduzione è praticamente doppia rispetto alla media europea, vale a dire del 37 per cento sulle medie annuali di concentrazione del PM10 e del 63 per cento per quanto riguarda i giorni di superamento dei valori massimi (rispetto ai valori del 2005). Questi in sintesi i dati sulla qualità dell'aria in Lombardia relativi al 2019 presentati dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima, insieme al presidente dell'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente), Stefano Cecchin.(Rem)