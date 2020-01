Latina: spinta dal marito ad avere rapporti sessuali con il cognato, donna fa arrestare suoi aguzzini

- Due cittadini indiani di 41 anni e 43 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Fondi accusati di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. L’indagine è stata innescata dalla denuncia di una donna, loro connazionale, moglie di uno dei due. Lei ha raccontato dell’incubo iniziato quando è arrivata in Italia per raggiungere il marito, il quale la spingeva ad avere rapporti con il cognato. Nei suoi racconti la donna ha riferito di aggressioni, di palpeggiamenti quasi quotidiani e di uno stretto controllo del cognato e da suo marito che le impediva sia di uscire di casa per recarsi in Ospedale e farsi medicare. La minaccia più frequente era quella di pubblicare in rete delle immagini scabrose riprese a sua insaputa. Successivamente, la vittima, grazie all’aiuto di una amica e connazionale, ha trovato la forza ed il coraggio di denunciare tutto alla Polizia di Fondi. Successivamente, con la collaborazione dei servizi sociali comunali, per sottrarla ad ulteriori violenze dei suoi aguzzini, è stata accompagnata in una struttura protetta fuori dalla provincia di Latina. I due uomini, rintracciati sul posto di lavoro, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati nelle loro abitazioni e ristretti ai domiciliari.(Rer)