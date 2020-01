Albania: opposizione denuncia sindaco di Mallakastra, "ha nascosto condanna ed espulsione dalla Grecia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha denunciato oggi il sindaco di Mallakastra, località nel sud del paese. L'accusa è quella di aver "nascosto il suo passato criminale". Secondo Gazmend Bardhi, numero due del Partito Democratico di Basha, Qerim Ismailaj, rappresentante della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, nel formulario che tutti gli alti funzionari pubblici sono obbligati a compilare nell'ambito della normativa sulla depenalizzazione, non avrebbe dichiarato il fatto di "essere stato arrestato, poi condannato e espulso dalla Grecia, nel periodo 1999-2000". Bardhi non ha offerto dettagli sui reati che avrebbe commesso Ismailaj, spiegando che "nei prossimi giorni presenterà le prove che dimostrano il suo passato criminale ed il fatto che in base alla legge non potrebbe esercitare alcuna funzione pubblica". (segue) (Alt)