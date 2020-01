Albania: opposizione denuncia sindaco di Mallakastra, "ha nascosto condanna ed espulsione dalla Grecia" (2)

- Il Partito democratico si è rivolto intanto ufficialmente alla Procura della Repubblica chiedendo "l'avvio delle verifiche nei confronti del sindaco socialista di Mallakastra". Quello di Ismailaj è il quarto caso di un sindaco della maggioranza, eletto nelle amministrative dello scorso 30 giugno, denunciato dall'opposizione per aver nascosto episodi oscuri del loro passato. Lo scorso agosto, il sindaco di Scutari, Valdrin Pjetri, è stato costretto a dimettersi già prima di insediarsi alla guida del comune. Anche Pjetri è risultato aver avuto una condanna in Italia, che però non lo aveva dichiarato. Il fatto che Pjetri avesse nascosto i dati sul suo passato è stato considerato dal premier Edi Rama una "sua personale responsabilità, e né io né il Partito socialista (Ps) potranno subire i costi di atteggiamenti individuali". (segue) (Alt)