Albania: opposizione denuncia sindaco di Mallakastra, "ha nascosto condanna ed espulsione dalla Grecia" (3)

- L'opposizione ha accusato poi il sindaco socialista di Vora Agim Kajmaku, rimosso dall'incarico, dopo che la Procura ha verificato la mancata dichiarazione, di un suo arresto e di una inchiesta giudiziaria a suo carico in Grecia, alla fine degli Anni Novanta. Kajmaku è attualmente ricercato per aver firmato degli atti ufficiali in qualità di sindaco, dopo la sua rimozione. Intanto anche un altro sindaco, sempre della maggioranza, di essere nelle stesse condizioni dei suoi altri colleghi. Secondo l'opposizione, la quale ha pubblicato "documenti ottenuti dal sistema penitenziario italiano" Mark Babani, sindaco socialista di Vau i Dejes, comune del Nord del paese, sarebbe stato "arrestato il 24 gennaio 1996 sotto una falsa identità, con il nome di Fatmir Babaj". Le verifiche della Procura della Repubblica nei suoi confronti sono tuttora in corso. (Alt)