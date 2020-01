Libia: premier Sarraj a Bruxelles, abbiamo diritto a proteggerci

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha il diritto di concludere trattati e convenzioni e lo ha fatto in trasparenza. Lo ha dichiarato il premier del Gna di Tripoli, Fayez al Sarraj, parlando ai giornalisti a Bruxelles dopo il suo incontro con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, avvenuto prima della sua partenza per Roma dove incontrerà a breve il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "E' stata molto produttiva la riunione con i vertici europei", ha dichiarato Sarraj, che oggi ha incontrato oltre a Sassoli anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il premier libico ha ricordato che "da aprile l'altra parte persiste nel suo impegno militare". Sarraj ha aggiunto: "Non vogliamo che la Libia divenga un terreno di guerra per procura. Vogliamo che l'aggressore fermi i suoi attacchi contro il governo libico legittimo riconosciuto a livello globale. Questo governo è legittimato e può fare appello agli alleati e a tutte le parti per difendersi. Abbiamo il diritto di concludere trattati e convenzioni con tutte le parti. L'abbiamo fatto in tutta trasparenza". Sarraj ha negato che il suo governo abbia chiesto l'arrivo di mercenari mercenari e combattenti dal Ciad, Sudan e altri paesi. "Siamo determinati a proteggerci e nessuno ci toglierà questo diritto", ha concluso.(Beb)