Libia: Michel e Borrell, Ue intensificherà sforzi per soluzione pacifica e politica

- Non esiste una soluzione militare alla situazione in Libia e l'Unione europea intensificherà gli sforzi verso una soluzione pacifica e politica, sostenendo pienamente il processo di Berlino e tutte le iniziative delle Nazioni Unite. È quanto emerso dall'incontro di oggi tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con alto rappresentante Josep Borrell, hanno incontrato il primo ministro libico, Fayez al Sarraj. A quanto si apprende dal Consiglio dell'Ue, il presidente Michel ha espresso preoccupazione per l'escalation militare in Libia, sottolineando che non esiste una soluzione militare alla crisi libica e che solo un processo politico può avvicinare la pace e la stabilità. I libici dovrebbero essere al centro della definizione del proprio futuro, secondo Michel. Per questo, l'Unione europea intensificherà gli sforzi verso una soluzione pacifica e politica e sostiene pienamente il processo di Berlino e tutte le iniziative delle Nazioni Unite volte a trovare una soluzione politica globale alla crisi in Libia. All'incontro ha preso parte anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che ha ribadito l'importanza di creare le giuste condizioni in vista dei passi futuri, così come discusso nella riunione ministeriale di ieri. Infine, Michel ha sollevato il tema del memorandum d'intesa Turchia-Libia (Mou) sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mar Mediterraneo, spiegando che il Mou viola i diritti sovrani dei paesi terzi, non è conforme alla legge del mare e non può produrre conseguenze legali per gli Stati terzi. (Beb)