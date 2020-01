Libano: domani Ghosn davanti al procuratore generale a Beirut

- L’ex presidente di Renault e Nissan Carlos Ghosn dovrà presentarsi domani, giovedì 9 gennaio, davanti al procuratore generale della Corte di cassazione, Ghassan Oueidate, presso il Palazzo di giustizia di Beirut. Il magnate libanese è fuggito nelle settimane scorse da Tokyo, dove attendeva l’avvio di un processo a suo carico per gravi accuse di reati finanziari. Davanti a Oueidate, Ghosn sarà chiamato a testimoniare nel quadro di due temi separati. Inoltre, sarà ascoltato nell’ambito dell’inchiesta sul mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol. A tal proposito il ministro della Giustizia libanese uscente, Albert Serhane, ha dichiarato che Ghosn è un “cittadino libanese e quindi sarà trattato come tale dalla giustizia”. L’ex magnate del settore automobilistico sarà ascoltato anche nel quadro dell’accusa depositata a suo carico da tre avvocati libanesi che lo accusano di essersi recato in Israele, in violazione delle leggi di Beirut. Gli avvocati hanno presentato una documentazione sulla base di alcune foto risalenti al 2008 relative a un incontro fra Ghosn e gli ex premier israeliani Shimon Peres ed Ehud Olmert. (Lib)