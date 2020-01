Speciale difesa: Iraq, militari romeni trasferiti temporaneamente

- I 14 militari romeni in missione in Iraq saranno dislocati temporaneamente in un'altra base della coalizione internazionale. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. La misura fa seguito alla decisione presa nella riunione del Consiglio atlantico a livello di ambasciatori di interrompere temporaneamente la missione di addestramento delle truppe irachene nel contesto dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. La missione dei militari romeni era incentrata sull'addestramento e la formazione degli istruttori iracheni del sistema militare, sulla consulenza per i funzionari del ministero della Difesa di Baghdad e di altre istituzioni con responsabilità nella riforma del settore della sicurezza e nell'aumento della capacità operativa delle forze armate irachene. La Nato ha annunciato inoltre il ritiro temporaneo di una parte del suo personale stanziato in Iraq. (Rob)