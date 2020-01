Speciale difesa: Belgrado e Banja Luka formeranno commissione internazionale sulla guerra in Bosnia

- La Serbia e la Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, potrebbero avviare nel prossimo periodo un'iniziativa diplomatica congiunta per formare una commissione internazionale che si occuperà della guerra degli anni Novanta. Lo ha riferito oggi il quotidiano "Vecernje novosti". La causa immediata dell'iniziativa sta nei documenti declassificati pubblicati dall'Archivio nazionale britannico la scorsa settimana, che getterebbero "una luce nuova" sul massacro di Srebrenica del luglio del 1995. Dai documenti pubblicati emergerebbe che la Repubblica Srpska non avrebbe avuto il piano di conquistare la sacca musulmana di Srebrenica ma che l'operazione militare sarebbe scattata da "continui attacchi musulmani contro i serbi". Secondo il ministro della Difesa della Serbia Aleksandar Vulin, "dopo la pubblicazione dei documenti britannici, non ci sono più dubbi sul fatto che la Serbia e la Repubblica Srpska devono chiedere la formazione di una nuova commissione internazionale su Srebrenica, oppure formarla autonomamente". La Repubblica Srpska ha già formato una commissione internazionale sui fatti di Srebrenica che dovrebbe pubblicare il proprio rapporto entro la fine di quest'anno. (Bos)