Speciale difesa: Bulgaria, ministero lancia gara per fornitura 24 droni

- Il ministero della Difesa della Bulgaria ha invitato 24 aziende locali e straniere a presentare le offerte per la fornitura di 22 droni per usi militari alle Forze armate del paese. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Sofia Globe", la fornitura dei 22 droni rientra in una gara d'appalto del valore di 25 milioni di lev (12,7 milioni di euro) suddivisa in due lotti. Il primo lotto include 12 droni e la consegna dei primi quattro è prevista nel 2020 mentre il resto entro il 2024. Il secondo lotto prevede consegne nel 2020 e nel 2021. Le società interessate sarebbero, oltre quello locali, israeliane, statunitensi e di vari paesi europei. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a metà febbraio 2020. (Bus)