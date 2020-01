Speciale difesa: Ucraina, schianto Boeing 737, compagnia aerea Uia esclude ipotesi errore umano

- La compagnia Ukraine International Airlines (Uia) non ritiene plausibile l’ipotesi di un errore umano alla base dello schianto del Boeing 737-800 a Tehran. Lo rende noto il vicepresidente di Uia Ihor Sosnovsky, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Abbiamo informazioni in merito al fatto che l’aereo era arrivato a 2.400 metri di quota. La possibilità che l’equipaggio abbia commesso un errore è minima, non pensiamo sia accaduto. Data la loro esperienza, è molto difficile dire che ci sia stato un loro errore”, ha detto Sosnovsky. (Res)